Formazioni ufficiali Napoli Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti(4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano L'articolo proviene da Calcio News 24.

LE: Napoli (4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Fiorentina: in attesa... addirittura non segna dalla stagione 2014/15 e i gol per lui in carriera in garesono appena 11 per un 1994 un po' pochino. ProbabiliNapoli Fiorentina/ Diretta tv: poca scelta ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 18 allo stadio Maradona. Senza Insigne, scelte obbligate in ...Le formazioni ufficiali di Capo Verde-Burkina Faso, sfida valida per i gironi della Coppa d'Africa 2022. Sfida importante per l'evoluzione del gruppo A. Le scelte dei due allenatori ...