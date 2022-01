Ennesimo intervento al viso per Gessica Notaro: “Doloroso ma voglio la svolta” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieri Gessica Notaro ha dovuto sopportare altro dolore, ha subito l’Ennesimo intervento al viso. Tutto necessario per tornare come desidera, anzi più bella di prima. Ha perso il contro delle operazioni subite dopo l’aggressione dell’ex fidanzato ma Gessica Notaro va avanti, il traguardo è vicino e dopo questa operazione vuole la svolta. E’ diventata il simbolo di tante donne, il simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne ma anche simbolo di forza. Era bellissima Gessica Notaro e la violenza di un uomo stava per portarle via per sempre tutto ma non c’è riuscito, lei si è rialzata con l’obiettivo di non darla vinta al male. E’ anche per questo che sui social mostra i video delle operazioni e anche dell’ultimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieriha dovuto sopportare altro dolore, ha subito l’al. Tutto necessario per tornare come desidera, anzi più bella di prima. Ha perso il contro delle operazioni subite dopo l’aggressione dell’ex fidanzato mava avanti, il traguardo è vicino e dopo questa operazione vuole la. E’ diventata il simbolo di tante donne, il simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne ma anche simbolo di forza. Era bellissimae la violenza di un uomo stava per portarle via per sempre tutto ma non c’è riuscito, lei si è rialzata con l’obiettivo di non darla vinta al male. E’ anche per questo che sui social mostra i video delle operazioni e anche dell’ultimo ...

