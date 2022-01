Cresce la domanda di profili digitali per la sanità (Di giovedì 13 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – EY, leader mondiale nei servizi professionali, e ManpowerGroup, multinazionale leader nelle innovative workforce solutions, presentano i risultati di un approfondimento sull’evoluzione delle professioni non mediche nella sanità italiana sia pubblica che privata nell’ambito della seconda edizione dello studio predittivo ‘Il futuro delle competenze in Italià.Attraverso una metodologia innovativa, basata sull’utilizzo di un algoritmo di machine learning creato ad hoc, l’analisi EY-ManpowerGroup si è incentrata su tre punti chiave: l’esame dei driver di cambiamento (megatrend) che impatteranno sul mercato del lavoro nei prossimi anni; l’acquisizione strutturata di pareri di esperti mediante workshop; infine la ‘viralizzazionè di un game digitale (chatbot) rivolto ad una platea allargata di esperti del mercato del lavoro e operatori del settore, volto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – EY, leader mondiale nei servizi professionali, e ManpowerGroup, multinazionale leader nelle innovative workforce solutions, presentano i risultati di un approfondimento sull’evoluzione delle professioni non mediche nellaitaliana sia pubblica che privata nell’ambito della seconda edizione dello studio predittivo ‘Il futuro delle competenze in Italià.Attraverso una metodologia innovativa, basata sull’utilizzo di un algoritmo di machine learning creato ad hoc, l’analisi EY-ManpowerGroup si è incentrata su tre punti chiave: l’esame dei driver di cambiamento (megatrend) che impatteranno sul mercato del lavoro nei prossimi anni; l’acquisizione strutturata di pareri di esperti mediante workshop; infine la ‘viralizzazionè di un game digitale (chatbot) rivolto ad una platea allargata di esperti del mercato del lavoro e operatori del settore, volto ...

