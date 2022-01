Camera Penale Salernitana | Giudici monocratici | non più di 20 udienze al giorno

(Di giovedì 13 gennaio 2022) di Pina Ferrodinanzi ai: il presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa recepisce le istanze dei penalisti e avvocati salernitani e detta regole rigide per evitare affollamenti nelle aule o dinanzi alle stesse. Nei giorni scorsi i penalisti salernitani erano stati chiari nelle loro richieste ed avevano annunciato di essere pronti all’astensione dallese non sarebbero stati messi dei paletti fermi tesi a salvaguardare la salute di tutti in questo particolare periodo. Nella giornata di ieri il presidente del Tribunale ha inviato una nota al presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica, al presidente Coa (Consiglio Ordine Avvocato), al presidente della, ai presidenti di sezione e...

Udienze dinanzi ai giudici monocratici: il presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa recepisce le istanze dei penalisti e avvocati salernitani e detta regole rigide – come riporta oggi il q ...Fissato l'interrogatorio dell'infermiere accusato di aver finto le somministrazioni. L'avvocato Boschi si autosospende dal ruolo di consigliere di Camera Penale a Macerata: Si è detto estraneo alle ac ...