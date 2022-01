Belén Rodriguez e Fabrizio Corona: Giacomo Urtis la causa della fine della loro storia? Spuntano indiscrezioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di recente alcune dichiarazioni di Giacomo Urtis hanno attirato l’attenzione di alcuni fan del Grande Fratello Vip; il gieffino ha infatti parlato di un uomo famoso con il quale sarebbe stato in passato e che, in seguito a problemi con la legge, è finito in carcere. In molti hanno subito pensato che Urtis si riferisse a Fabrizio Corona e, sebbene successivamente lo stesso vip abbia scherzato sulla questione sui social, i gossip ancora non si sono fermati. È necessario però, a questo punto, fare un passo indietro e tornare al 2012, anno in cui Belén Rodriguez ha lasciato l’ex re dei paparazzi per Stefano De Martino; nello stesso anno infatti l’ex re dei paparazzi pare fosse già piuttosto amico di Giacomo. Belén ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di recente alcune dichiarazioni dihanno attirato l’attenzione di alcuni fan del Grande Fratello Vip; il gieffino ha infatti parlato di un uomo famoso con il quale sarebbe stato in passato e che, in seguito a problemi con la legge, è finito in carcere. In molti hanno subito pensato chesi riferisse ae, sebbene successivamente lo stesso vip abbia scherzato sulla questione sui social, i gossip ancora non si sono fermati. È necessario però, a questo punto, fare un passo indietro e tornare al 2012, anno in cuiha lasciato l’ex re dei paparazzi per Stefano De Martino; nello stesso anno infatti l’ex re dei paparazzi pare fosse già piuttosto amico di...

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Fabrizio Corona conferma la storia con Urtis: 'Amore mio grande' Nel 2012, in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, Sara Tommasi rivelò che Belen Rodriguez aveva lasciato Fabrizio Corona non solo perché si era innamorata di Stefano De Martino ma pure ...

Anticipazioni Verissimo: ecco gli ospiti della puntata del 15 gennaio 2022 Fuori dal mondo dei motori, Andrea Iannone è conosciuto per aver avuto una relazione con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis. È finito anche nelle cronache perché squalificato per quattro anni a causa ...

