Atp e Wta Adelaide 2 2022: programma, orari e ordine di gioco venerdì 14 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp e del Wta di Adelaide 2 2022, per quanto riguarda la giornata di venerdì 14 gennaio. Alison Riske e Tamara Zidansek apriranno le danze sul Centrale, dando vita a uno scontro potenzialmente equilibrato e in ogni caso interessante. Successivamente, imperdibile derby francese tra Corentin Moutet e Arthur Rinderknech; il primo citato punta sulla creatività che contraddistingue il suo tennis, mentre il secondo, big server, farà leva sulla potenza dei propri colpi. Grande attesa anche per vedere in campo Coco Gauff, giovane stella del tennis statunitense. Di seguito l’ordine di gioco della giornata di riferimento. ordine DI gioco ATP E ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il, glie l’didell’Atp e del Wta di, per quanto riguarda la giornata di14. Alison Riske e Tamara Zidansek apriranno le danze sul Centrale, dando vita a uno scontro potenzialmente equilibrato e in ogni caso interessante. Successivamente, imperdibile derby francese tra Corentin Moutet e Arthur Rinderknech; il primo citato punta sulla creatività che contraddistingue il suo tennis, mentre il secondo, big server, farà leva sulla potenza dei propri colpi. Grande attesa anche per vedere in campo Coco Gauff, giovane stella del tennis statunitense. Di seguito l’didella giornata di riferimento.DIATP E ...

Advertising

infoitsport : Atp e Wta Sydney 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 12 gennaio con Fognini e Sonego - Fprime86 : RT @lorenzofares: Ci sono state nottate migliori per il #Tennis ???? #Mager ???? e #Paolini ???? KO ad #Adelaide #Fognini ???? perde 2 tie-break… - LucaMilano20 : @vaux_hall non è cominciato manco per niente, sono in corso in Australia alcuni tornei minori sia ATP che WTA - AntoDamiano1996 : Fosse stato un Fuscovics qualsiasi, sarebbe stato già squalificato dall'ATP, minimo. Ma siccome è #Djokovic, numero… - zazoomblog : Atp e Wta Adelaide 2 2022: orari e ordine di gioco giovedì 13 gennaio - #Adelaide #2022: #orari #ordine #gioco -