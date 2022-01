Amianto: un milione di euro per operaio morto nel Napoletano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha condannato, in solido, Fincantieri S.p. A. e Sait Spa, al risarcimento - di un milione di euro - la fa miglia di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha condannato, in solido, Fincantieri S.p. A. e Sait Spa, al risarcimento - di undi- la fa miglia di un ...

Advertising

anteprima24 : ** #Amianto: un milione di euro per operaio morto nel Napoletano ** - glooit : Amianto: un milione di euro per operaio morto nel Napoletano leggi su Gloo - T7TorreSette : #Castellammaredistabia Operaio stabiese morto per amianto, Fincantieri condannata a pagare 1 milione di euro ??… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Fincantieri, operaio deceduto per contatto con l'amianto. Risarcimento di un milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Amianto milione Amianto: un milione di euro per operaio morto nel Napoletano e Sait Spa, al risarcimento - di un milione di euro - la fa miglia di un operaio di Castellammare di Stabia, Angelo T., morto per mesotelioma da esposizione alle fibre di amianto il 5 marzo 2016. Lo ...

Aversa, rifiuti in area pista atletica al confine con Carinaro: 'Presto la rimozione" ... anno in cui la città ottenne dal ministero dell'Economia e Finanza un finanziamento di 1 milione ...è stata indetta la procedura negoziata per la rimozione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto ...

Amianto: un milione di euro per operaio morto nel Napoletano Tiscali.it Amianto: un milione di euro per operaio morto nel Napoletano (ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha condannato, in solido, Fincantieri S.p.A. e Sait Spa, al risarcimento - di un milione di e ...

Amianto, muore operaio. Un milione di euro di risarcimento alla famiglia Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA). Di "sentenza storica per i lavoratori che sono stati negli anni a contatto con la fibra killer nella cantieristica navale", parla l'avvocato Ezio ...

e Sait Spa, al risarcimento - di undi euro - la fa miglia di un operaio di Castellammare di Stabia, Angelo T., morto per mesotelioma da esposizione alle fibre diil 5 marzo 2016. Lo ...... anno in cui la città ottenne dal ministero dell'Economia e Finanza un finanziamento di 1...è stata indetta la procedura negoziata per la rimozione dei rifiuti pericolosi contenenti...(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha condannato, in solido, Fincantieri S.p.A. e Sait Spa, al risarcimento - di un milione di e ...Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA). Di "sentenza storica per i lavoratori che sono stati negli anni a contatto con la fibra killer nella cantieristica navale", parla l'avvocato Ezio ...