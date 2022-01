Spagna, la strategia di Sanchez per “normalizzare” il virus divide gli esperti: “Basta quarantene”. “No, 200 morti al giorno sono normali?” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Dobbiamo valutare l’evoluzione del Covid come malattia endemica. La letalità non è la stessa di prima, siamo passati dal 13% a quasi l’1%”. In un’intervista alla Cadena SER, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha anticipato il futuro cambio di strategia sulla gestione della pandemia. Dall’estate del 2020, il Paese iberico studia la possibilità di cominciare a trattare il Covid come l’influenza, non più contabilizzando tutti i casi ma effettuando controlli a campione in zone specifiche di ogni regione. La maggioranza della comunità scientifica si è espressa finora negativamente. sono già cinque le Comunità Autonome e nove gli ospedali che hanno cominciato a sperimentare questo sistema. L’obiettivo è innanzitutto svuotare l’assistenza sanitaria di base, ovvero quei pronto soccorsi, medici di base e centros de salud — strutture pubbliche simili ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Dobbiamo valutare l’evoluzione del Covid come malattia endemica. La letalità non è la stessa di prima, siamo passati dal 13% a quasi l’1%”. In un’intervista alla Cadena SER, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha anticipato il futuro cambio disulla gestione della pandemia. Dall’estate del 2020, il Paese iberico studia la possibilità di cominciare a trattare il Covid come l’influenza, non più contabilizzando tutti i casi ma effettuando controlli a campione in zone specifiche di ogni regione. La maggioranza della comunità scientifica si è espressa finora negativamente.già cinque le Comunità Autonome e nove gli ospedali che hanno cominciato a sperimentare questo sistema. L’obiettivo è innanzitutto svuotare l’assistenza sanitaria di base, ovvero quei pronto soccorsi, medici di base e centros de salud — strutture pubbliche simili ai ...

Advertising

fattoquotidiano : Spagna, la strategia di Sanchez per “normalizzare” il virus divide gli esperti: “Basta quarantene”. “No, 200 morti… - FrancescoSamma2 : Forse siamo alla resa dei conti, sia col governo Draghi, sia col CTS. L'Italia è sempre più isolata in Europa, e se… - luporav : Chissà se anche in Spagna la chiamano “strategia della tensione” - stefanoscacchi : La Spagna segue l'esempio della Gran Bretagna nel tentativo di uscire dall'emergenza Covid. Noi invece siamo ancora… - LPincia : RT @europapalia: #COVID19 , @EMA_News frena sulla strategia dei 'booster' ogni 3-4 mesi. 'Preoccupa il calo della risposta immunitaria'. E… -