Sfera Ebbasta diventa papà: la compagna è in dolce attesa! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi per il trapper Sfera Ebbasta: l’ex giudice di X Factor, infatti, ha svelato poco fa tramite i suoi profili social che presto diventerà papà. La compagna Angelica Lacour alla quale Sfera è legato dall’estate del 2019 è in dolce attesa, precisamente da 14 settimane. Dopo un passato sentimentale piuttosto burrascoso costellato dai gossip e dai flirt con volti noti dello spettacolo – tra cui Taylor Mega e Martina Hamdy – il cantante sembra proprio aver trovato in Angelina la donna della sua vita, con la quale costruire una famiglia. Angelina è nata il 31 maggio del 1995 in Argentina e fa la modella, professione che l’ha portata a viaggiare per il mondo dividendosi in particolar modo tra Parigi e Ibiza. Almeno fino a quando non ha incontrato il ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi per il trapper: l’ex giudice di X Factor, infatti, ha svelato poco fa tramite i suoi profili social che presto diventerà. LaAngelica Lacour alla qualeè legato dall’estate del 2019 è inattesa, precisamente da 14 settimane. Dopo un passato sentimentale piuttosto burrascoso costellato dai gossip e dai flirt con volti noti dello spettacolo – tra cui Taylor Mega e Martina Hamdy – il cantante sembra proprio aver trovato in Angelina la donna della sua vita, con la quale costruire una famiglia. Angelina è nata il 31 maggio del 1995 in Argentina e fa la modella, professione che l’ha portata a viaggiare per il mondo dividendosi in particolar modo tra Parigi e Ibiza. Almeno fino a quando non ha incontrato il ...

