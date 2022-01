Scuola: Ianniello (studenti medi), 'ffp2? Non le cambiamo tutti i giorni, costano' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Gli studenti non cambiano tutti i giorni le mascherine ffp2, perché è difficile trovarle a prezzi calmierati, arrivano a costare anche quasi 3 euro. Mi dicono che non se le possono permettere, che i loro genitori non hanno i soldi per comprarla. E indossano sempre la stessa". Così all'Adnkronos Luca Ianniello, della rete degli studenti medi che domanda: "se non sono gratuite, dove le prendono?". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Glinon cambianole mascherine, perché è difficile trovarle a prezzi calmierati, arrivano a costare anche quasi 3 euro. Mi dicono che non se le possono permettere, che i loro genitori non hanno i soldi per comprarla. E indossano sempre la stessa". Così all'Adnkronos Luca, della rete degliche domanda: "se non sono gratuite, dove le prendono?".

