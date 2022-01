Sarah Ferguson, l'arma segreta del team legale del principe Andrea (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La duchessa di York sarebbe sempre presente alle riunioni con gli avvocati, l'unica a non aver mai dubitato dell'innocenza dell'ex marito. Dopo la condanna di Ghislaine Maxwell, intanto, il cerchio si stringe e il principe è sempre più isolato Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La duchessa di York sarebbe sempre presente alle riunioni con gli avvocati, l'unica a non aver mai dubitato dell'innocenza dell'ex marito. Dopo la condanna di Ghislaine Maxwell, intanto, il cerchio si stringe e ilè sempre più isolato

