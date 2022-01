Roma vs Cagliari: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Roma vs Cagliari. La squadra di Mourinho riparte dalla brutta sconfitta casalinga contro la Juventus, pura follia di 7 minuti con la quale i bianconeri ribaltano il risultato passando all’Olimpico. Roma vs Cagliari: da dove iniziamo Roma I giallorossi non vincono da Bergamo. Di seguito al pareggio interno con la Sampdoria rispettivamente le sconfitte con Milan e Juve. Una squadra con andamento bipolare che può vincere con chiunque ma anche perdere. Sono bastati 7 minuti alla Juventus per ribaltare la partita che la Roma aveva gestito e dominato per 70 minuti. Una squadra con grosse carenze di personalità e senza leadership. Qualità che escono fuori in partite sotto pressione come quelle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico disi affrontanovs. La squadra di Mourinho riparte dalla brutta sconfitta casalinga contro la Juventus, pura follia di 7 minuti con la quale i bianconeri ribaltano il risultato passando all’Olimpico.vs: da dove iniziamoI giallorossi non vincono da Bergamo. Di seguito al pareggio interno con la Sampdoria rispettivamente le sconfitte con Milan e Juve. Una squadra con andamento bipolare che può vincere con chiunque ma anche perdere. Sono bastati 7 minuti alla Juventus per ribaltare la partita che laaveva gestito e dominato per 70 minuti. Una squadra con grosse carenze di personalità e senza leadership. Qualità che escono fuori in partite sotto pressione come quelle ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma, Oliveira è in città. Visite, firma e in campo già contro il Cagliari - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - ItalianAirForce : Un Falcon 50 dell’#AeronauticaMilitare è decollato ieri sera da Cagliari per effettuare il… - LorenzoFracassa : RT @AliprandiJacopo: ?? #SergioOliveira è sbarcato a Roma! Eccolo all’aeroporto di Ciampino: ora le visite mediche, poi a Trigoria per la fi… - asromasempre1 : RT @AliprandiJacopo: ?? #SergioOliveira è sbarcato a Roma! Eccolo all’aeroporto di Ciampino: ora le visite mediche, poi a Trigoria per la fi… -