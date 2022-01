Quattro donne e «un uomo»: il titolo de Il Giornale su Drusilla Foer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questi titoli di Giornale, purtroppo, sono sempre più un segnale dei tempi. Nemmeno le conseguenti e inevitabili polemiche delle ore immediatamente successive all’uscita in edicola fermano i titolisti nella pratica di portare sempre più in alto, sempre più verso vette difficilmente immaginabili un tempo, la polemica. È successo anche all’indomani dell’annuncio di Amadeus di affidare, tra le altre, a Drusilla Foer uno dei ruoli di co-conduttrice della kermesse canora più seguita d’Italia. Basta leggere il titolo che Il Giornale propone questa mattina in prima pagina: Quattro donne e «un uomo». LEGGI ANCHE > Le polemiche sullo spot di Sanremo in cui Amadeus ride di Telelombardia Drusilla Foer e il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questi titoli di, purtroppo, sono sempre più un segnale dei tempi. Nemmeno le conseguenti e inevitabili polemiche delle ore immediatamente successive all’uscita in edicola fermano i titolisti nella pratica di portare sempre più in alto, sempre più verso vette difficilmente immaginabili un tempo, la polemica. È successo anche all’indomani dell’annuncio di Amadeus di affidare, tra le altre, auno dei ruoli di co-conduttrice della kermesse canora più seguita d’Italia. Basta leggere ilche Ilpropone questa mattina in prima pagina:e «un». LEGGI ANCHE > Le polemiche sullo spot di Sanremo in cui Amadeus ride di Telelombardiae il ...

