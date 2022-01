Partygate, Johnson oggi alla Camera dei Comuni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si preannuncia una seduta infuocata quella che, all'ora di pranzo, alla Camera dei Comuni a Westminster vedrà il premier britannico, Boris Johnson, rispondere alle domande dei deputati, anche del suo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si preannuncia una seduta infuocata quella che, all'ora di pranzo,deia Westminster vedrà il premier britannico, Boris, rispondere alle domande dei deputati, anche del suo ...

Advertising

nandocan : Boris Johnson «Partygate»: spunta un’altra festa in giardino a Downing Street. Indaga Scotland Yard. Lo scandalo de… - ilfoglio_it : Lo scandalo delle feste a Downing Street durante il lockdown sta tormentando il menzognero premier britannico Boris… - telodogratis : Johnson davanti ai Comuni per il ‘partygate’, è l’ora della verità - infoitestero : Ancora 'Partygate' per Johnson, 100 invitati a festa a Downing street nel primo lockdown - infoitestero : Partygate, Boris Johnson al centro della bufera per i festini durante il lockdown: «Portatevi la bottiglia» - Open -