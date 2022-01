Pagelle Barcellona-Real Madrid 2-3 dts | voti e tabellino Supercoppa spagnola 2022

Advertising

LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: LE PAGELLE DI ROM Difesa da 10 di Bentil su Mirotic, il Chacho è immensità - fabiocavagnera : LE PAGELLE DI ROM Difesa da 10 di Bentil su Mirotic, il Chacho è immensità - OlimpiaMiNews : LE PAGELLE DI ROM Difesa da 10 di Bentil su Mirotic, il Chacho è immensità - AlessandroMagg4 : LE PAGELLE DI ROM Difesa da 10 di Bentil su Mirotic, il Chacho è immensità - AlessandroPaoli : ???? @LaLiga #LaLiga 2021/2022 ?? @GranadaCF ?? @FCBarcelona 1??-1??, le pagelle ??: @LuukdeJong9 velenoso. #Puertas pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Barcellona

TUTTO mercato WEB

... "Il campionato non è falsato, dobbiamo rispettare le regole" Ledi Venezia - Milan: ... Sociedad 1 - 1 18:30 Betis - Celta 0 - 2 21:00 Mallorca -0 - 1 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 ...Alle 20:00 di mercoledì 12 gennaio, sarà tempo di Clasico.contro Real Madrid per la prima semifinale di Supercoppa di Spagna 2022. L'altra vedrà di ... lee le parole dei ...Le pagelle ed il tabellino di Barcellona-Real Madrid 2-3, sfida valida per la prima semifinale della Supercoppa spagnola 2022.Tarczewski 6: in cinque minuti fa il suo ed è prezioso. Segna i palloni che ha in mano e fa giocate difensive importantissime Barcellona:. Davies 5: ha una fiammata nel primo tempo, ma fa più fatica d ...