“Non riusciva a reggersi in piedi”: il dramma dell’ex iconica attrice hard (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ad una famosissima ex attrice hard è stata diagnosticata una rara malattia neurologica. Dopo settimane di malessere e vomito non riusciva più nemmeno a camminare ed è stata costretta ad andare in ospedale. Di chi si tratta e cosa le è successo? Jenna Jameson – oggi 47enne e in passato icona del mondo per adulti – si sta adesso curando per la sindrome di Guillain-Barré. Le condizioni di salute dell’ex attrice hard sono state rivelate questo fine settimana su Instagram, dal compagno Lior Bitton. Il compagno, con cui la Jameson ha avuto la figlia Batel Lu, di quattro anni, ha spiegato che Jenna ha continuato a vomitare per due settimane prima di andare in ospedale. Ha dichiarato: “È tornata a casa e non riusciva a reggersi in ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ad una famosissima exè stata diagnosticata una rara malattia neurologica. Dopo settimane di malessere e vomito nonpiù nemmeno a camminare ed è stata costretta ad andare in ospedale. Di chi si tratta e cosa le è successo? Jenna Jameson – oggi 47enne e in passato icona del mondo per adulti – si sta adesso curando per la sindrome di Guillain-Barré. Le condizioni di salutesono state rivelate questo fine settimana su Instagram, dal compagno Lior Bitton. Il compagno, con cui la Jameson ha avuto la figlia Batel Lu, di quattro anni, ha spiegato che Jenna ha continuato a vomitare per due settimane prima di andare in ospedale. Ha dichiarato: “È tornata a casa e nonin ...

Ellisc13954510 : “Non riusciva a crederci a sta cosa” chissà perché manuel chissà! #GFvip - i92Jade : non mi piace quando ha cercato di buttare giù altre donne solo perché lei non riusciva ad arrivare in alto nelle cl… - virusixx : @fere_claudia @aveskin Chi l'alce?? Ehh è rimasto fuori non riusciva ad entrare dalla porta a causa dei suoi palchi?????? #gfvip #jeru - lucreziaminini : @leepriv6 - l’ho vissuto con una persona importante, non riusciva più a far nulla, si è presa il suo tempo, ha fatt… - sediacomoda : RT @horosicato: Non Jessica che ha sfoderato il pigiama sexy e Baru non riusciva neanche a parlarle. La tensione sessuale sta facendo trema… -