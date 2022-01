Monza a Benevento con i volti nuovi | ma sono sei gli assenti tra i brianzoli

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della rifinitura mattutina a Monzello, il tecnico biancorosso Giovanni Stroppa ha convocato 23 giocatori per, recupero della diciottesima giornata di Serie BKT 2021-22, in programma domani, ore 20.30, allo stadio “Ciro Vigorito“. Tre “prime volte” per l’allenatore brianzolo che contro la Strega potrà fare affidamento sul recuperato Favilli e suiRamirez e Molina.sei, però, glitra le fila lombarde che salteranno il big match: Barillà, Brescianini, Pirola, Scozzarella, Gytkjaer e Mota Carvalho. Regolarmente a disposizione l’ex Luca Caldirola. Di seguito la lista completa: Lamanna, Donati, Mazzitelli, Caldirola, Barberis, Valoti, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, ...

LECCE - (t.d.g.) Si riparte. Il pallone torna a centrocampo anche in Serie B. Giovedì sera si giocano due recuperi: Lecce - Vicenza e. I giallorossi, alle 20:30, ospitano al Via del Mare la squadra allenata da Cristian Brocchi che lo scorso 20 dicembre dovette rifare le valigie e tornare a casa. Fu la Asl a ......30 Piacenza - Vibo Valentia 20:30 Ravenna - Piacenza CALCIO - COPPA ITALIA 18:00 Napoli - Fiorentina 21:00 Milan - Genoa CALCIO - SERIE B 20:3020:30 Lecce - Vicenza BASKET - ...Serie B 19a giornata in campo da venerdì e per tutto il weekend ma prima, al giovedì, ci sono due recuperi della 18a giornata.Il Monza torna in campo dopo la lunga pausa del campionato di Serie B nel recupero di domani sera in casa del Benevento, diretta concorrente per la lotta promozione. Le dichiarazioni in conferenza sta ...