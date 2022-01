LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Conti/Macii nella top ten! Quinto Grassl nello short maschile! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38: Ora la pausa per il warm up e tra meno di 10 minuti gli azzurri Ghilardi/Ambrosini e a seguire le tre coppie russe 20.36: La coppia tedesca Annika Hocke / Robert Kunkel con un punteggio di 55.17 (29.12+27.05) si inserisce in nona posizione alle spalle degli azzurri Conti/Macii che saranno così nella top ten 20.35: Qualche errore di troppo e una caduta per la coppia tedesca che non lotterà per le prime posizioni 20.32: Si chiude il Quinto gruppo con la terza coppia tedesca: Annika Hocke / Robert Kunkel. Entrambi di Berlino come i protagonisti precedenti: lei 21 anni, lui 22. Si allenano a Berlino con la guida di Rico Rex, Knut Schubert, Dmitri Savin, Alexander König. Luca Lanotte e Anna Cappellini sono i coreografi. Sono stati settimi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38: Ora la pausa per il warm up e tra meno di 10 minuti gli azzurri Ghilardi/Ambrosini e a seguire le tre coppie russe 20.36: La coppia tedesca Annika Hocke / Robert Kunkel con un punteggio di 55.17 (29.12+27.05) si inserisce in nona posizione alle spalle degli azzurriche saranno cosìtop ten 20.35: Qualche errore di troppo e una caduta per la coppia tedesca che non lotterà per le prime posizioni 20.32: Si chiude ilgruppo con la terza coppia tedesca: Annika Hocke / Robert Kunkel. Entrambi di Berlino come i protagonisti precedenti: lei 21 anni, lui 22. Si allenano a Berlino con la guida di Rico Rex, Knut Schubert, Dmitri Savin, Alexander König. Luca Lanotte e Anna Cappellini sono i coreografi. Sono stati settimi ...

