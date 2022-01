La spinta dell’obbligo sui vaccini per gli over 50 | in due giorni oltre 40 mila prime dosi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 41.500 i No vax con più di 50 anni che dal 10 gennaio scorso hanno deciso di sottoporsi alla somministrazione. L’accelerazione si è cominciata a vedere già l’8 gennaio – giorno in cui è partito l’obbligo di vaccinazione anti Covid per questa fascia di età – quando in 15.239 hanno deciso di farsi somministrare la prima dose. Una cifra che rappresenta il triplo di quella media registrata nei setteprecedenti, pari a circa 5.500. Dai dati diffusi dalla struttura commissariale di Francesco Figliuolo emerge come ieri, 11 gennaio, sia stato raggiunto un nuovo massimo per quanto concerne le inoculazioni:686, con 77.500, di cui 48bambini e 22.50050. Il generale Figliuolo, «nel ...