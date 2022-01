Juventus, Andrea Agnelli è la prima persona da portare sul banco degli imputati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da tifosissimo del calcio italiano, disamorato da quando l’avvento di Silvio Berlusconi trasformò gradatamente l’evento sportivo in contenitore di spot pubblicitari, considero la crisi della sua squadra più titolata – la Juventus – l’efficace metafora di un generale declino. Proprio perché le reiterate disavventure della Vecchia Signora sono evidente riprova dell’incapacità di cambiare registro, individuando e affrontando gli effettivi epicentri del male oscuro che ci ha trasformato da uno dei Paese leader del movimento in una landa che campa di ricordi. Giudicando il recente trionfo all’Europeo un miracolo, dovuto alla concomitanza di circostanze favorevoli irripetibili: dall’aver incontrato squadre ben più forti in temporaneo appannamento (almeno due: Belgio e Spagna), al colpo di fortuna nella lotteria dei rigori. Tornando dalle parti della Continassa, sento la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da tifosissimo del calcio italiano, disamorato da quando l’avvento di Silvio Berlusconi trasformò gradatamente l’evento sportivo in contenitore di spot pubblicitari, considero la crisi della sua squadra più titolata – la– l’efficace metafora di un generale declino. Proprio perché le reiterate disavventure della Vecchia Signora sono evidente riprova dell’incapacità di cambiare registro, individuando e affrontando gli effettivi epicentri del male oscuro che ci ha trasformato da uno dei Paese leader del movimento in una landa che campa di ricordi. Giudicando il recente trionfo all’Europeo un miracolo, dovuto alla concomitanza di circostanze favorevoli irripetibili: dall’aver incontrato squadre ben più forti in temporaneo appannamento (almeno due: Belgio e Spagna), al colpo di fortuna nella lotteria dei rigori. Tornando dalle parti della Continassa, sento la ...

