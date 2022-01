Il 2022 è anche l’anno del libro di Harry: ecco le possibili rivelazioni che “manderanno in crisi” la Regina (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’anno appena cominciato si preannuncia molto “caldo” per la Famiglia Reale, anche perché è in programma l’uscita del libro del principe Harry. Finora non è stata ancora comunicata una data di uscita, ma come ricorda il Mirror la sola notizia di questo libro era bastata per scatenare “uno tsunami” all’interno della Royal Family. Ma di cosa parlerà? LEGGI anche => Harry e Meghan, fuori nuovo libro con tanti clamorosi retroscena: tutta la famiglia è contro di loro Molto probabilmente Harry si soffermerà sulla relazione tra lui e suo padre, il principe Carlo e anche sul legame con suo fratello, il principe William. Inevitabilmente nel testo si parlerà anche del suo distacco dalla ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022)appena cominciato si preannuncia molto “caldo” per la Famiglia Reale,perché è in programma l’uscita deldel principe. Finora non è stata ancora comunicata una data di uscita, ma come ricorda il Mirror la sola notizia di questoera bastata per scatenare “uno tsunami” all’interno della Royal Family. Ma di cosa parlerà? LEGGI=>e Meghan, fuori nuovocon tanti clamorosi retroscena: tutta la famiglia è contro di loro Molto probabilmentesi soffermerà sulla relazione tra lui e suo padre, il principe Carlo esul legame con suo fratello, il principe William. Inevitabilmente nel testo si parleràdel suo distacco dalla ...

