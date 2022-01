Gran Bretagna, Johnson ammette e si scusa per il party a Downing Street. Il Leader laburista Starmer: “Deve dimettersi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannico Boris Johnson ha offerto le sue “scuse di cuore” per il party organizzato il 20 maggio 2020 a Downing Street, in pieno lockdown, a cui erano state invitate un centinaio di persone. ammettendo di aver partecipato all’evento, Johnson ha detto di comprendere “la rabbia che provano contro di me e il governo che guido” le molte persone che hanno vissuto ”l’angoscia” causata dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Il nuovo scandalo – l’ennesimo sui party tenuti durante la pandemia – è stato provocato dalla pubblicazione di una mail inviata dal segretario privato del premier, Martin Reynolds, a un centinaio di invitati in cui si esortavano i partecipanti a “portarsi da bere“. Si tratta della prima volta che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannico Borisha offerto le sue “scuse di cuore” per ilorganizzato il 20 maggio 2020 a, in pieno lockdown, a cui erano state invitate un centinaio di persone.ndo di aver partecipato all’evento,ha detto di comprendere “la rabbia che provano contro di me e il governo che guido” le molte persone che hanno vissuto ”l’angoscia” causata dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Il nuovo scandalo – l’ennesimo suitenuti durante la pandemia – è stato provocato dalla pubblicazione di una mail inviata dal segretario privato del premier, Martin Reynolds, a un centinaio di invitati in cui si esortavano i partecipanti a “portarsi da bere“. Si tratta della prima volta che ...

