Gal Gadot nel remake di 'Caccia al ladro' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Rifare un classico di Alfred Hitchcock è sempre un'operazione delicata, perché il rischio è di andare a sbattere, ma Paramount Pictures è fiduciosa di potere realizzare il remake di 'Caccia al ladro' ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Rifare un classico di Alfred Hitchcock è sempre un'operazione delicata, perché il rischio è di andare a sbattere, ma Paramount Pictures è fiduciosa di potere realizzare ildi 'al' ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gal Gadot, annunciato il nuovo film della star di Wonder Woman. Ed è il remake di un grande classico… - BestMovieItalia : Gal Gadot, annunciato il nuovo film della star di Wonder Woman. Ed è il remake di un grande classico -… - bradipo22 : Evidentemente il remake di Rebecca obbrobrioso non ha insegnato nulla a questi se ci piazzano Caccia al ladro con p… - cineblogit : Assassinio sul Nilo: nuovo trailer, locandine e tutte le anticipazioni sul remake con Gal Gadot - cineblogit : Assassinio sul Nilo: nuove locandine e tutte le anticipazioni sul remake con Gal Gadot -