Diletta Leotta sulla neve con il nuovo amore: l’avvistamento (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Diletta Leotta è stata avvistata in vacanza a St Moritz in compagnia della sua presunta nuova fiamma: il modello Giulio Cavalli. Diletta Leotta sembra aver definitivamente archiviato la fine della sua storia d’amore con Can Yaman: la conduttrice è stata infatti avvistata a St Moritz in compagnia di Giulio Cavalli, il modello con cui farebbe coppia fissa ormai da diversi mesi. La conduttrice si è guardata bene dal confermare o smentire le voci in circolazione, ma sono in tanti a credere che lei e il modello stiano insieme (complice anche l’ultima fuga d’amore sulla neve). View this post on Instagram A post shared by ??? (@chimagazineit) Diletta Leotta e Can Yaman Per la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è stata avvistata in vacanza a St Moritz in compagnia della sua presunta nuova fiamma: il modello Giulio Cavalli.sembra aver definitivamente archiviato la fine della sua storia d’con Can Yaman: la conduttrice è stata infatti avvistata a St Moritz in compagnia di Giulio Cavalli, il modello con cui farebbe coppia fissa ormai da diversi mesi. La conduttrice si è guardata bene dal confermare o smentire le voci in circolazione, ma sono in tanti a credere che lei e il modello stiano insieme (complice anche l’ultima fuga d’). View this post on Instagram A post shared by ??? (@chimagazineit)e Can Yaman Per la ...

