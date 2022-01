Diffidati Inter-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica per l’Udinese (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per la Supercoppa Italiana che assegnerà il primo trofeo della stagione calcistica italiana. Inter contro Juventus, cioè la squadra campione d’Italia contro la vincitrice della Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 12 gennaio. Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Cuadrado e de Ligt, ma qual è la situazione Diffidati in casa bianconera? Due i calciatori al momento Diffidati e quindi a rischio squalifica in vista del prossimo match contro l’Udinese: Locatelli e Danilo. Diffidati Juventus: Danilo, Locatelli SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per la Supercoppa Italiana che assegnerà il primo trofeo della stagione calcistica italiana.contro, cioè la squadra campione d’Italia contro la vincitrice della Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 12 gennaio. Allegri dovrà fare a meno degliti Cuadrado e de Ligt, ma qual è la situazionein casa bianconera? Due i calciatori al momentoe quindi ain vista del prossimo match contro: Locatelli e Danilo.: Danilo, Locatelli SportFace.

