David Sassoli | il presidente empatico sempre dalla parte degli ultimi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giornalista di cronaca, inviato televisivo, conduttore dal sorriso rassicurante. Poi uomo delle istituzioni attento alle sofferenze dei più deboli,del Parlamento europeo al tempo della Brexit e della pandemia, due dei momenti più difficili nella storia dell’Unione europea. E, ancor di più, uno di noi, come amava definirsiMaria, morto a 65 anni l’11 gennaio 2022. Chi lo ha conosciuto da vicino lo racconta esattamente così: era impossibile scindere l’uomo politico dal privato cittadino. «Un essere umano speciale, perché ricopriva il suo ruolo con lo stesso identico approccio che adottava nella vita di tutti i giorni. Questa qualità non l’ho trovata in nessun altro politico», dice a Linkiesta Alfredo Marini, che hacipato alla campagna elettorale del 2014 e qualche ...

Garbo, gentilezza ed empatia hanno sempre contraddistinto parole e azioni di, confermano i suoi colleghi giornalisti e deputati. Caratteristiche da non confondere con la remissività: il ...Ma ieri per qualche ora si è respirata un'aria diversa, certamente dovuta alla solenne commemorazione in Parlamento di, un momento che una volta tanto è stato toccante e vero nel suo ..."È morto David Sassoli. Un politico perbene. Un uomo mite e allo stesso tempo determinato; ha amato l’Europa e si è impegnato con tutte le sue forze per portarla più vicino ai cittadini. Era di sinist ...Alessandra SeveriniLo sguardo mite, il sorriso gentile, il tono di voce sempre pacato ma fermo. Lo ricordano tutti così amici, colleghi e avversari politici David Sassoli, scomparso ieri ...