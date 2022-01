Covid, la previsione di Fauci: “Alla fine la variante Omicron troverà tutti e i non vaccinati subiranno il peso maggiore di tutto questo” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, Alla fine troverà tutti”. È la previsione di Anthony Fauci, l’esperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid. Secondo Biden i vaccinati saranno “esposti al virus” e alcuni “forse molti di loro, verranno infettati” ma, con alcune eccezioni, “se la caveranno ragionevolmente nel senso che non avranno bisogno di ricovero ed eviteranno la morte”. Discorso diverso, invece, per i non vaccinati che pagheranno un prezzo maggiore. “Sfortunatamente coloro che non sono stati ancora vaccinati subiranno il peso maggiore e l’aspetto grave di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti,”. È ladi Anthony, l’esperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il. Secondo Biden isaranno “esposti al virus” e alcuni “forse molti di loro, verranno infettati” ma, con alcune eccezioni, “se la caveranno ragionevolmente nel senso che non avranno bisogno di ricovero ed eviteranno la morte”. Discorso diverso, invece, per i nonche pagheranno un prezzo. “Sfortunatamente coloro che non sono stati ancoraile l’aspetto grave di ...

