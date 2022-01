Covid Italia, in un mese contagiati 30mila operatori sanitari (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I contagi da Covid-19 degli operatori sanitari, a ieri sera, sono arrivati a quasi 30mila – 29.560 per l’esattezza – in un mese. Un numero che porta a 182.345 contagi dei sanitari dall’inizio della pandemia. Considerando il periodo dal 2 dicembre all’11 gennaio la percentuale di operatori sanitari contagiati è salita del 614%. Numeri che impattano direttamente sul servizio sanitario e sull’efficienza degli ospedali: considerando una quarantena media 10 giorni, al momento, ci sono quindi circa 10mila operatori sanitari isolati, “di cui circa 8.200 infermieri, che sono ovviamente in meno rispetto agli organici già in crisi”, spiega la Federazione nazionale Ordini professioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I contagi da-19 degli, a ieri sera, sono arrivati a quasi– 29.560 per l’esattezza – in un. Un numero che porta a 182.345 contagi deidall’inizio della pandemia. Considerando il periodo dal 2 dicembre all’11 gennaio la percentuale diè salita del 614%. Numeri che impattano direttamente sul servizioo e sull’efficienza degli ospedali: considerando una quarantena media 10 giorni, al momento, ci sono quindi circa 10milaisolati, “di cui circa 8.200 infermieri, che sono ovviamente in meno rispetto agli organici già in crisi”, spiega la Federazione nazionale Ordini professioni ...

