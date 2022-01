Covid Italia, Costa su revisione bollettino: "E' opportuna" (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E' opportuno arrivare a un bollettino anche con un approfondimento dei dati, dire con chiarezza quanti sono i positivi vaccinati, quanti i non vaccinati e quante dose hanno ricevuto". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di Adnkronos Live, parlando del bollettino dei contagi Covid. "Così si fa operazione di trasparenza, penso che ci siano le condizioni per arrivare a due bollettini Covid a settimana", ha aggiunto. "Credo che sia opportuna una riflessione e una revisione. Dobbiamo anche lanciare dei messaggi rassicuranti ai cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna vaccinale e hanno seguito in maniera rigida le regole - ha sottolineato Costa - Dobbiamo soffermarci invece sul dato delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E' opportuno arrivare a unanche con un approfondimento dei dati, dire con chiarezza quanti sono i positivi vaccinati, quanti i non vaccinati e quante dose hanno ricevuto". Così il sottosegretario alla Salute Andreaospite di Adnkronos Live, parlando deldei contagi. "Così si fa operazione di trasparenza, penso che ci siano le condizioni per arrivare a due bollettinia settimana", ha aggiunto. "Credo che siauna riflessione e una. Dobbiamo anche lanciare dei messaggi rassicuranti ai cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna vaccinale e hanno seguito in maniera rigida le regole - ha sottolineato- Dobbiamo soffermarci invece sul dato delle ...

