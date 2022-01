Covid, ecco perché Omicron è meno pericolosa delle altre varianti: il tasso di mortalità è inferiore quasi del 91% (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La variante Omicron comporta un minor rischio di ricovero, di necessita’ di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. Un’ulteriore conferma arriva da uno studio coordinato da ricercatori dell’University of California di Berkeley e pubblicato in pre-print su medRxiv. La ricerca si distingue da molti studi effettuati fino a oggi sull’aggressivita’ della variante Omicron che avevano confrontato l’andamento dell’infezione con la nuova variante con quanto avvenuto nelle odiate precedenti. In questo caso, lo studio ha messo a confronto due gruppi di pazienti americani ammalatisi a dicembre con Omicron o Delta, dopo aver discriminato le varianti tramite una tecnica definita dropout del gene S. Complessivamente sono state analizzati i dati di 52.297 persone infettate con la variante ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La variantecomporta un minor rischio di ricovero, di necessita’ di ricorso alla terapia intensiva e di morte rispetto alla variante Delta. Un’ulteriore conferma arriva da uno studio coordinato da ricercatori dell’University of California di Berkeley e pubblicato in pre-print su medRxiv. La ricerca si distingue da molti studi effettuati fino a oggi sull’aggressivita’ della varianteche avevano confrontato l’andamento dell’infezione con la nuova variante con quanto avvenuto nelle odiate precedenti. In questo caso, lo studio ha messo a confronto due gruppi di pazienti americani ammalatisi a dicembre cono Delta, dopo aver discriminato letramite una tecnica definita dropout del gene S. Complessivamente sono state analizzati i dati di 52.297 persone infettate con la variante ...

Advertising

HuffPostItalia : El Pais: 'Ecco come la Spagna si prepara a gestire il Covid come una comune influenza' - sole24ore : ?? Ecco quanti #ricoveri in meno avremmo se gli Italiani fossero tutti vaccinati: - fattoquotidiano : ECCO IL VERBALE DEL CTS DISATTESO DAL GOVERNO - 259 morti. Ma Draghi ignora i suoi scienziati [di Alessandro Mantov… - matteozenatti : Ecco, hai visto, @ziggymagenta_d ? E non ho mai detto in tutto questo 'covid'. AAAAAAAAAAAAAHHHHH. - 78Patelli : RT @ItaTvfan: Merlino ecco i successi del suo #Draghi #DraghiVattene...spiegate questo agli italiani! Unici con #obbligovaccinale e paese… -