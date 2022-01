Che senso ha invitare Francesca Donato, farle dire fake news su Sassoli e poi toglierle l’audio? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il tema può sembrare di lana caprina, soprattutto perché negli ultimi mesi se ne è parlato in tutte la salse: ha senso invitare in televisione (ma anche ospitare i loro “illustri pareri” sulle pagine dei giornali) personaggi che lanciano e rilanciano bufale e teorie cospirazioniste sulla pandemia e sui vaccini? Gli studi di La7, in molte trasmissioni, stanno proseguendo in questa loro tendenza. Massimo Giletti, che cura uno degli spazi in cui è stato dato più spazio ai no vax (non esperti, ma cittadini alla ricerca di visibilità) ha detto che la loro presenza serve proprio per smontare le fake news. Sta di fatto che l’eco mediatica restituisce l’effetto opposto. E ieri sera, a Di Martedì, è andato in scena un altro spezzone di questo teatro dell’assurdo, con le parole di Francesca ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il tema può sembrare di lana caprina, soprattutto perché negli ultimi mesi se ne è parlato in tutte la salse: hain televisione (ma anche ospitare i loro “illustri pareri” sulle pagine dei giornali) personaggi che lanciano e rilanciano bufale e teorie cospirazioniste sulla pandemia e sui vaccini? Gli studi di La7, in molte trasmissioni, stanno proseguendo in questa loro tendenza. Massimo Giletti, che cura uno degli spazi in cui è stato dato più spazio ai no vax (non esperti, ma cittadini alla ricerca di visibilità) ha detto che la loro presenza serve proprio per smontare le. Sta di fatto che l’eco mediatica restituisce l’effetto opposto. E ieri sera, a Di Martedì, è andato in scena un altro spezzone di questo teatro dell’assurdo, con le parole di...

Advertising

AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - fattoquotidiano : Crisanti a La7: “Linea di Draghi è ormai quella di Johnson: far finta che sia tutto normale. Stop a report giornali… - RaiUno : ??Villa Adriana Nel corso dei secoli, artisti come Leonardo, Raffaello, Borromini, Le Corbusier sono venuti qui per… - chr1sfake : @alexanderssxx ALEX COSA??? IN CHE SENSO - MarcoCamillieri : @DavidPuente Conosci novax che contemplino non dico il valore della civiltà ma quello del senso civico? -