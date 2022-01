Calciomercato Serie A LIVE: il piano Juve per Scamacca, Inter e Milan studiano Belotti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 12 GENNAIO Benkovic nome nuovo per la difesa dell’Udinese (CLICCA QUI)Belotti in uscita: Inter e Milan studiano a parametro zero (CLICCA QUI) Corsa a tre per arrivare a Nandez (CLICCA QUI) Lazio, via Muriqi per arrivare a Burkardt (CLICCA QUI) Calciomercato Milan, Bailly apre all’ipotesi prestito (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 12 GENNAIO Benkovic nome nuovo per la difesa dell’Udinese (CLICCA QUI)in uscita:a parametro zero (CLICCA QUI) Corsa a tre per arrivare a Nandez (CLICCA QUI) Lazio, via Muriqi per arrivare a Burkardt (CLICCA QUI), Bailly apre all’ipotesi prestito (CLICCA ...

Gazzetta_it : Roma, Oliveira è in città. Visite, firma e in campo già contro il Cagliari - carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Gazzetta_it : Vlahovic, spunta l'Arsenal: offerta di 70 milioni per prenderlo subito #calciomercato - CentotrentunoC : Live #Calciomercato ?? #Cagliari, senti Taibi (#Reggina): 'Abbiamo l'accordo con i rossoblù e con il procuratore di… - SerieBNewsCom : #Monza, ??? le parole di #Stroppa alla vigilia del #Benevento ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Diretta/ Atalanta Venezia streaming tv: a caccia dei quarti (Coppa Italia) Dopo un buon girone d'andata la squadra lagunare sta vivendo una flessione in Serie A, con 2 soli ... Calciomercato Atalanta/ Hateboer in partenza, ecco chi potrebbe sostituirlo DIRETTA ATALANTA VENEZIA ...

Calciomercato Udinese, a un passo il colpo per la difesa ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Udinese, colpo in difesa del club friulano: visite mediche! Ultimissime notizie in chiave mercato in Serie A Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'Udinese è ad un passo dal ...

I flop della Serie A: tanta Fiorentina, ancora Kean e l’uscita di Handanovic… Calciomercato.com Gazzetta - La Serie A verso nuovo protocollo: i dettagli Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo prova a dotare il calcio e il mondo dello sport in generale di un nuovo protocollo che possa permettere ai vari campionati ...

Sospeso il calcio giovanile e dilettanti Anche il calcio si ferma: dopo altri sport fra cui il volley di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, anche il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha deliberato la sospensione dell’attività sport ...

