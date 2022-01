Calcio: Roma, e' arrivato Sergio Oliveira (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo rinforzo per la Roma di Mourinho: all'aeroporto di Ciampino e' sbarcato il portoghese Sergio Oliveira, che nelle prossime ore sara' ufficializzato dal club giallorosso. Il centrocampista arriva ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo rinforzo per ladi Mourinho: all'aeroporto di Ciampino e' sbarcato il portoghese, che nelle prossime ore sara' ufficializzato dal club giallorosso. Il centrocampista arriva ...

