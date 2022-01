Aurelia Antica, investito da scooter, muore 61enne (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incidente via Aurelia Antica, investito da uno scooter, un 61enne è deceduto al San Camillo. Ancora un uomo è morto dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. L’incidente stradale sulla via Aurelia Antica, all’altezza dell’opera Don Luigi Guanella, a Bravetta. In condizioni critiche il 61enne è stato condotto d’urgenza all’ospedale San Camillo dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’investimento. La tragedia stradale intorno alle 9:30 di lunedì 11 gennaio all’altezza dell’intersezione che dall’Aurelia Antica porta su via di Bravetta e via del Fontanile Arenato. Sul posto gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incidente viada uno, unè deceduto al San Camillo. Ancora un uomo è morto dopo essere statoda unomentre attraversava la strada. L’incidente stradale sulla via, all’altezza dell’opera Don Luigi Guanella, a Bravetta. In condizioni critiche ilè stato condotto d’urgenza all’ospedale San Camillo dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’investimento. La tragedia stradale intorno alle 9:30 di lunedì 11 gennaio all’altezza dell’intersezione che dall’porta su via di Bravetta e via del Fontanile Arenato. Sul posto gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma ...

Advertising

italiaserait : Aurelia Antica, investito da scooter, muore 61enne - rep_roma : Pedone investito da scooter sull'Aurelia Antica, muore dopo il ricovero in ospedale [aggiornamento delle 16:22]… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - SS1 Via Aurelia ?????? Traffico intenso tra Via di Acquafredda e Incrocio Via Aurelia Antica > Ro… - LuceverdeRoma : ? ??#Roma #incidente - Via delle Fornaci altezza Via Aurelia Antica Possibili ?????? rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - romamobilita : Traffico rallentato: via Tuscolana, tra viale Palmiro Togliatti e Arco di Travertino; via di Torrevecchia, tra lar… -