Aspetti etici relativi al cyberspazio Autoregolamentazione e codici di comportamento

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) I processi di interazione virtuale devono essere controllati in un modo o nell’altro. Ma come, entro quali limiti e, soprattutto, in base a quali principi? I sostenitori del punto di vista ufficiale –supportati dalla forza delle strutture statali – sostengono che poiché Internet ha un impatto significativo e non sempre positivo non solo sui suoi utenti, ma anche sulla società nel suo insieme, è necessario regolamentare chiaramente tutte le aree di interazione virtuale attraverso l’emanazione di atti legislativi appropriati. Però i vari tentativi di regolamentare legislativamente la comunicazione virtuale si trovano, nella pratica, ad affrontare grandi difficoltà a causa dell’imperfezione del moderno diritto dell’informazione. Inoltre, la comunità di Internet, basandosi su un’ideologia “anarchica” interna, dimostra una significativa resistenza alle regolamentazioni governative, ...

baratto_m : Da leggere con interesse - baratto_m : RT @GEliaValori: Aspetti etici relativi al cyberspazio: comportamento e fake news - GEliaValori : Aspetti etici relativi al cyberspazio: comportamento e fake news - FLAMEL_AI : - GEliaValori : Aspetti etici relativi al cyberspazio: il diritto d’autore e la privacy -

Ultime Notizie dalla rete : Aspetti etici

Il Denaro

... mi fornivano documenti reali che comprovavano le loro dichiarazioni spiegando glipiù ... tuttavia alcuni medici iniziavano ad osservare atteggiamenti none molti infermieri sul campo ...Come noto, la maggior parte dei codicigiornalistici di solito proclamano la libertà di parola come il più alto valore morale: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di ...Il rischio è il “groupthink”, la patologia del pensiero per cui pensarla in tanti allo stesso modo ci fa illudere che le cose andranno come pensiamo ...