Altro che crisi! Amore sulla neve per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I soliti 'beninformati' li volevano in crisi, con Maria Elena Boschi gelosissima del suo Giulio Berruti corteggiato da un'attempata signora romana. Ma bastano le foto che il settimanale 'Chi' ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I soliti 'beninformati' li volevano in crisi, congelosissima del suocorteggiato da un'attempata signora romana. Ma bastano le foto che il settimanale 'Chi' ha ...

Advertising

borghi_claudio : Tutto mi divide da Virginia Raggi (anche se all'epoca consigliai di votare lei piuttosto di un PD) ma lo stalking a… - FrancescoLollo1 : #Lamorgese dice di aver fatto il massimo e si autoincensa per i controlli del #greenpass, che non fa altro che limi… - Mov5Stelle : Ci siamo impegnati per un altro traguardo storico e finalmente lo abbiamo raggiunto. Siamo riusciti a portare in Au… - ayurbea : RT @MarcoScanavacca: Giorgetti fece ANCHE di peggio: buttò il discredito su chi si rivolgeva ai medici di base, in molti casi persone che -… - AdamSmithIT : RT @aledenicola: Il 2022 sarà un anno molto duro, altro che “missione compiuta”. @AdamSmithIT @fleinaudi @RobertoRho @Ali2_official @CarloS… -