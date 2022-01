Vittoria Puccini è sensuale e chic con il tubino Fendi con la schiena scoperta

Leggi su diredonna

(Di martedì 11 gennaio 2022)torna a farci sognare con un look molto elegante indossato durante il lancio della nuova fiction a cui ha partecipato, Non mi lasciare, in onda su RaiUno dal 10 gennaio 2022. Protagonista indiscusso è un indumento decretato da molte donne come il capo d’abbigliamento più importante nella storia della moda: ilnero. Lo ricordiamo già negli Anni ’60, indossato da Audrey Hepburn nel celebre film Colazione da Tiffany. Si tratta di un abito che ha dimostrato di saper resistere allo scorrere del tempo e non ha mai smesso di fare tendenza. La versione invernale scelta daè un perfetto connubio di sensualità e raffinatezza. Il vestito aderente, modello longuette, segna perfettamente la silhouette dell’attrice e scivola dritto fino ai polpacci. La parte del top è leggermente più morbida, ...