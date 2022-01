Vaccinazioni, Vito Grassi: Bene l’obbligo per gli over 50, ma è il momento per scelte più coraggiose (Di martedì 11 gennaio 2022) La nuova ondata pandemica rischia di compromettere la ripresa? “È il tema sul quale siamo tutti concentrati. Draghi ieri in conferenza stampa ha ribadito di aver scelto misure che garantiscono la continuità delle attività economiche e la convivenza con la pandemia. Lo scorso anno la nostra economia ha retto Bene: l’Italia ha fatto segnare un +6,4% in termini di Pil e sarebbe un vero peccato tornare ora ai valori negativi ai quali eravamo arrivati nel pieno dell’emergenza”. Ad affermarlo è Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, partecipando questa mattina a “Mattina Live” in onda su Canale 8. “La soluzione univoca e percorribile per lasciarci alle spalle il Covid e imboccare definitivamente la strada della ripresa non la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) La nuova ondata pandemica rischia di compromettere la ripresa? “È il tema sul quale siamo tutti concentrati. Draghi ieri in conferenza stampa ha ribadito di aver scelto misure che garantiscono la continuità delle attività economiche e la convivenza con la pandemia. Lo scorso anno la nostra economia ha retto: l’Italia ha fatto segnare un +6,4% in termini di Pil e sarebbe un vero peccato tornare ora ai valori negativi ai quali eravamo arrivati nel pieno dell’emergenza”. Ad affermarlo è, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, partecipando questa mattina a “Mattina Live” in onda su Canale 8. “La soluzione univoca e percorribile per lasciarci alle spalle il Covid e imboccare definitivamente la strada della ripresa non la ...

