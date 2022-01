“Uomini e Donne”, l’addio più sofferto per il programma: “Mi dispiace lasciarvi” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Uomini e Donne”, l’addio più sofferto per i fan del programma: “Mi dispiace lasciarvi”. L’annuncio è arrivato nella puntata odierna La puntata odierna di “Uomini e Donne” era attesissima dal pubblico di Canale Cinque. Finalmente, dopo ben quattro mesi, i fan hanno assistito alla scelta della tronista Roberta Giusti. La 21enne romana, la cui toccante L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 11 gennaio 2022) “”,piùper i fan del: “Mi”. L’annuncio è arrivato nella puntata odierna La puntata odierna di “” era attesissima dal pubblico di Canale Cinque. Finalmente, dopo ben quattro mesi, i fan hanno assistito alla scelta della tronista Roberta Giusti. La 21enne romana, la cui toccante L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - luddynski : Ht mattonista supera uomini e donne. Che meraviglia #BastaRistori - _kageyaama : gli uomini che dicono questo e poi sono i primi che guardano i p*rn* con due donne dove lì c'è la vera feticizzazio… -