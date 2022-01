Advertising

vivereitalia : Unrae, in crescita il mercato dei veicoli industriali - Italpress : Unrae, in crescita il mercato dei veicoli industriali -

Ultime Notizie dalla rete : Unrae crescita

La Provincia

Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali dell'- chiude il 2021 con cifre insu entrambi gli anni, ma in realtà l'incremento è trainato esclusivamente dal comparto dei ...Secondo i dati di, Hyundai ha immatricolato 45.009 auto negli ultimi 12 mesi, un valore che ...può essere attribuito a vari fattori tra cui la costante ascesa dell'azienda in termini di...Il quadro per i dodici mesi del 2021, verso lo stesso periodo del 2019: L’andamento di dicembre 2021 ...Nel 2021 il mercato dei veicoli industriali è cresciuto del 6,2% rispetto al 2019 ma la crisi dei componenti minaccia l'andamento del 2022 ...