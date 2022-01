Sudafrica | incendio al Parlamento | uomo accusato di terrorismo

Advertising

Valle2980 : Sudafrica. Incendio nel Parlamento di Città del Capo. Le..roventi discussioni tra deputati. - 34_liss : RT @rtl1025: ?? L'#Assembleanazionale del #Sudafrica è 'completamente distrutta'. Lo ha annunciato un portavoce, dopo il violento #incendio… - SinclairVRH : Città del Capo, Sudafrica, 2 gennaio 2022. I soccorsi per spegnere l’incendio dell’assemblea nazionale. (Mike Hutch… - occhio_notizie : Sudafrica, incendio al Parlamento: intervento dei Vigili del fuoco - LuigiColline : @fdragoni A quando l'incendio del Parlamento (v. Sudafrica) ad opera dei terroristi no vax?!?????? -

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 11 GEN - In Sudafrica il 49enne Zandile Christmas Mafe, presunto responsabile dell'incendio che ha devastato il Parlamento, è stato accusato oggi di terrorismo, oltre che di rapina ed incendio doloso. L'uomo è ...Un recente rapporto del sudafricano National Institute for Communicable Diseases indica come in quello di Omicron sia stato un incendio propagatosi incredibilmente in fretta, ma spentosi ..