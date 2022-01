Serena Rossi | colpo al cuore per i fan | “Matrimonio annullato”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Un annuncio che ha sconvolto i fan dell’attrice partenopeache da anni la seguono nel suo percorso artistico Erano appena un paio d’anni fa quandoè stata ospite negli studi di Domenica In ed ha annunciato che lei e Davide Devenuto sarebbero convolati a nozze. Finora, però, i due non hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

Dopo Mina Settembre, fiction che sulla Rai ha avuto un boom di ascolti,tornerà ad essere protagonista della serie tv "La sposa" in onda da gennaio 2022 su Rai 1.ha annunciato che il matrimonio con il compagno Davide Devenuto è saltato. Ecco perché. Mesi fa, nello studio di Mara Venier a Domenica In, Davide Devenuto aveva chiesto la mano alla sua ...Serena Rossi e Davide Devenuto cancellano il matrimonio, che al momento non si farà per via degli impegni dell'attrice.Un annuncio che ha sconvolto i fan dell'attrice partenopea Serena Rossi che da anni la seguono nel suo percorso artistico ...