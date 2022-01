Sci alpino, Petra Vlhova in testa a Schladming, ma c’è più equilibrio del solito (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche nella prima volta sulla Planai il copione non cambia. Nello slalom notturno sulla mitica pista di Schladming, Petra Vlhova è in testa al termine della prima manche e si candida a vincere la sesta gara su sette della stagione tra i pali stretti. Una prova eccellente quella di Vlhova, che è andata in progressione lungo il tracciato, facendo la differenza specialmente nella parte iniziale del lungo muro, perdendo poi qualcosa nell’ultimo tratto. La vittoria non è ancora ipotecata, perchè i distacchi non sono elevati e c’è equilibrio, ma la sensazione è quella che in questo momento questa Vlhova sia difficilmente battibile. Ci proveranno comunque le altre, partendo dalla tedesca Lena Duerr, seconda a 27 centesimi. Terzo posto a pari merito, invece, per la svizzera ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche nella prima volta sulla Planai il copione non cambia. Nello slalom notturno sulla mitica pista diè inal termine della prima manche e si candida a vincere la sesta gara su sette della stagione tra i pali stretti. Una prova eccellente quella di, che è andata in progressione lungo il tracciato, facendo la differenza specialmente nella parte iniziale del lungo muro, perdendo poi qualcosa nell’ultimo tratto. La vittoria non è ancora ipotecata, perchè i distacchi non sono elevati e c’è, ma la sensazione è quella che in questo momento questasia difficilmente battibile. Ci proveranno comunque le altre, partendo dalla tedesca Lena Duerr, seconda a 27 centesimi. Terzo posto a pari merito, invece, per la svizzera ...

