Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming: Lara Della Mea ok per lo slalom (Di martedì 11 gennaio 2022) Ci sarà anche Lara Della Mea allo slalom femminile in notturna di Schladming (prima manche ore 18.00, seconda alle 20.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le sue condizioni fisiche sono migliorate e sarà regolarmente al via con il numero 32. Per l’Italia in gara anche Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Ci sarà ancheMea allofemminile in notturna di(prima manche ore 18.00, seconda alle 20.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport), valido per ladeldi sci. Le sue condizioni fisiche sono migliorate e sarà regolarmente al via con il numero 32. Per l’Italia in gara anche Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler. SportFace.

Advertising

RSIsport : ????? Svizzeri in evidenza nella prima prova cronometrata di discesa a Wengen #Lauberhorn #FIS #RSISport - ematr_86 : oggi non solo Coppa d'Africa su @discoveryplusIT ma anche Sci Alpino e Snowboard PGS @digitalsat_it @Eurosport_IT - IdeawebTV : Sci Alpino: Corrado Barbera tra i migliori nello Slalom Fis di Bielmonte - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Wengen in DIRETTA: si comincia alle 12.30 Paris studia la Lauberhorn - #alpino #Prima… - UnVulcano : @italskipper Buongiorno Luigi, Amico mio ??????..... appena lo vedi salutami anche SNIPPPPP ??????... per ora pensa allo sci alpino?????? -