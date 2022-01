Rita Dalla Chiesa e la separazione da Frizzi: “Così si comportò Signorini” (Di martedì 11 gennaio 2022) Rita Dalla Chiesa ha svelato per la prima volta un retroscena inedito riguardante la sua separazione da Fabrizio Frizzi, con cui è stata sposata dal 1992 al 1998. Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini Rita Dalla Chiesa ha vissuto un importante legame con Fabrizio Frizzi, il celebre e compianto conduttore con cui è stata sposata per 6 anni e con cui si è separata pacificamente (nonostante abbia vissuto la separazione con grande dolore). La famosa giornalista e conduttrice tv ha svelato per la prima volta che a starle vicino durante quel periodo particolarmente complesso è stato l’amico Alfonso Signorini, che le è stato accanto e l’ha ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022)ha svelato per la prima volta un retroscena inedito riguardante la suada Fabrizio, con cui è stata sposata dal 1992 al 1998.e Alfonsoha vissuto un importante legame con Fabrizio, il celebre e compianto conduttore con cui è stata sposata per 6 anni e con cui si è separata pacificamente (nonostante abbia vissuto lacon grande dolore). La famosa giornalista e conduttrice tv ha svelato per la prima volta che a starle vicino durante quel periodo particolarmente complesso è stato l’amico Alfonso, che le è stato accanto e l’ha ...

Advertising

iopunto67 : @ritafrediani Rita..i giornalisti presenti an un copione scritto dalla sala stampa personale del premier..e a quello devono attenersi..?????? - infoitcultura : Rita Dalla Chiesa senza freni: “Alfonso Signorini, quando mi sono separata da Fabrizio Frizzi …” - ReErthu : Diciamo Maria diciamo Rita che anche dalla mia esperienza passata di coppia non è che sono proprio quella quercia d… - rita_2308 : @fraancescog No carmen mi ha deluso sta dalla parte di katia. Io salvo Federica - nocchi_rita : RT @jererodri2: @Iperborea_ Vorrei sapere SOLAeil di cosa si meraviglia....gli ha dato del coglione senza cervello che si fa condizionare d… -