Quella volta in cui David Sassoli fece la ola a distanza con Fiorello | VIDEO (Di martedì 11 gennaio 2022) Abbiamo voluto ricordare il David Sassoli uomo, politico e giornalista attraverso una raccolta di pensieri di cordoglio e di commiato da parte di suoi colleghi nelle istituzioni europee, italiane e del piccolo schermo. Una personalità di statura inestimabile, come testimoniato da Quella sua lettera del gennaio 2019 a Tajani. Ma c'è spazio anche per un ricordo gioioso che, all'epoca dei fatti, rappresentò un vero e proprio unicum. Protagonisti, insieme all'allora anchorman del Tg1, furono Rosario Fiorello e Marco Baldini, con l'apparizione finale di Mike Bongiorno. Insomma, un pezzo di storia della televisione pubblica che da oggi sarà ancora più immortale. Quando per smuovere un mezzobusto del Tg1 servivano Fiorello, Baldini e Mike Bongiorno. La morte di David Sassoli ...

