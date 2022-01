Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato su un 57enne | sta bene

(Di martedì 11 gennaio 2022)di successo deldi unsu un uomo. Si tratta di David Bennett Sr, 57 anni, residente in Maryland. L'operazione, scrive il New York Times, è durata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato. A Baltimora, su uomo di 57 anni. Il medico: 'Funziona… - Corriere : Il primo uomo al mondo con un cuore di maiale: «O morivo o facevo questo trapianto» - SkyTG24 : Usa, primo trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato a un uomo - Torrechannelit : USA – Primo trapianto al mondo su un 57enne del cuore di un maiale geneticamente modificato - attilioc39 : RT @Cambiacasacca: Dice che a Baltimora hanno fatto il primo trapianto di cuore di maiale su un uomo. Dilettanti, noi c'abbiamo mezzo parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo trapianto

di successo del cuore di un maiale geneticamente modificato su un uomo. Si tratta di David Bennett Sr, 57 anni, residente in Maryland. L'operazione, scrive il New York Times, è durata ...... ilal mondo nel suo genere, che un giorno potrebbe risolvere la cronica carenza di donazioni di organi. Per il paziente, David Bennett, era stato escluso unclassico, una decisione ...Una pietra miliare per la medicina: il primo cuore di maiale impiantato in un paziente. Storia e prospettive degli xenotrapianti ...Baltimora (Stati Uniti), 11 gen. (askanews) - Chirurghi americani hanno trapiantato con successo un cuore da un maiale geneticamente modificato su ...