No al liceo di 4 anni. Lettera (Di martedì 11 gennaio 2022) Inviata dal Preside Michele D'Elia - Ho letto l'intervista alla Dirigente Scolastica del " Tosi " di Busto Arsizio. Purtroppo, molti cavalcano la moda delle superiori di quattro anni immaginando mirabolanti esperienze di vita a 17 anni, concetto già espresso dagli "sperimentatori",in altre occasioni negli scorsi anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Inviata dal Preside Michele D'Elia - Ho letto l'intervista alla Dirigente Scolastica del " Tosi " di Busto Arsizio. Purtroppo, molti cavalcano la moda delle superiori di quattroimmaginando mirabolanti esperienze di vita a 17, concetto già espresso dagli "sperimentatori",in altre occasioni negli scorsi. L'articolo .

Advertising

valarmorghulish : RT @emzubriaca: Ciao, sto cercando qualche lavoretto a Firenze per potermi pagare, senza pesare sui miei, l’accademia di teatro a Roma. Son… - lilyyyttt : RT @emzubriaca: Ciao, sto cercando qualche lavoretto a Firenze per potermi pagare, senza pesare sui miei, l’accademia di teatro a Roma. Son… - sara_artemide : RT @emzubriaca: Ciao, sto cercando qualche lavoretto a Firenze per potermi pagare, senza pesare sui miei, l’accademia di teatro a Roma. Son… - orizzontescuola : No al liceo di 4 anni. Lettera - rosesforcory : RT @emzubriaca: Ciao, sto cercando qualche lavoretto a Firenze per potermi pagare, senza pesare sui miei, l’accademia di teatro a Roma. Son… -