Morte Sassoli | bandiere Ue a mezz' asta in Commissione | Parlamento e Consiglio

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - marattin : Mi volete convincere che tutti i profili anonimi (e nei fatti non tracciabili, finiamola anche con questa balla)che… - MamolkcsMamol : RT @boni_castellane: Gli antifa che adesso dicono 'non potete speculare sulla morte di Sassoli' sono letteralmente gli stessi che 10 ore fa… - Biagiothai : RT @MatteoBandit2: A tutti quelli della nostra 'barricata' che oggi vorranno sembrare eleganti, cristiani, buoni e compassionevoli scrivend… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Sassoli

AGI/Vista - "Oggi è un giorno triste per l'Europa, oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono. Davidera un uomo di profonda fede e di forti convinzioni. I miei pensieri vanno alla moglie Alessandra e i suoi figli, Giulio e Livia, e a tutti i suoi amici". Lo dice la presidente della ...David, i vaccini non c'entrano con la sua: era malato da tempo La notizia delladi Davidè arrivata inaspettata e improvvisa, alimentando le speculazioni dei No Vax in rete sulla possibile correlazione tra il suo decesso e il vaccino: ma il presidente del Parlamento ...Con grande tristezza e dispiacere abbiamo appreso della morte del Presidente Sassoli e come Consiglio comunale ci uniamo al cordoglio dei tanti cittadini, delle Istituzioni e ci vogliamo stringere ai ...Si è spento nella notte il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Ad annunciarlo il suo portavoce, Roberto Cuillo. Sassoli era ricoverato ...