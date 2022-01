Milano, venerdì riapre l'ospedale Covid in Fiera: salgono i ricoveri (Di martedì 11 gennaio 2022) A Milano venerdì 14 gennaio 'saranno riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita in FieraMilanoCity' e 'coordinata dal Policlinico di Milano', che 'tornerà ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) A14 gennaio 'saranno riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita inCity' e 'coordinata dal Policlinico di', che 'tornerà ...

Covid Milano, ospedale in Fiera riapre venerdì 14 gennaio Torna operativa per la terza volta la terapia intensiva che ha trattato finora 500 pazienti L'ospedale in Fiera di Milano riaprirà i battenti venerdì 14 gennaio, secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute. La terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid, allestita a FieraMilanoCity e coordinata dall'Irccs ...

